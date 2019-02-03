«Виннипег» дома разгромил «Анхайм» с крупным счетом

Виннипег, Канада, , 07:52 — REGNUM Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» обыграл с разгромным счетом команду «Анхайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 3 февраля Sport 24.

Игра проходила на льду арены «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счетом 9:3 в пользу хозяев.

Преимущество хозяев было настолько неоспоримым, что уже в первом периоде они забросили гостям шесть безответных шайб. Дальнейший ход матча только укрепил превосходство «Виннипега», что и показал финальный счет на табло.

В составе победителей хет-трик (3 шайбы + 1 результативная передача) на счету нападающего Джека Рословича (6-я, 17-я и 40-я минуты, все в большинстве), также дубль (2 шайбы + 1 результативная передача) записал на свой счет Брайан Литтл (16-я, 41-я). По одной шайбе на счету Коппа (3-я), Уиллера (13-я), Лемье (18-я) и Майерса (35-я).

У их оппонентов шайбами отметились Ритчи (22-я), Спронг (34-я) и Шор (53-я)

По итогам игры «Виннипег» находится с 70 очками на втором месте западной конференции НХЛ с 70 очками, отставая от лидера — «Калгари» на 1 очко, «Анхайм» там же с 51 очком на одиннадцатой позиции.