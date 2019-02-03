«Ювентус» расписал ничью с «Пармой», несмотря на дубль Рональдо

Турин, Италия, , 07:40 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» сыграл вничью с командой «Парма» в матче 22-го тура итальянского футбольного чемпионата серии А, сообщает 3 февраля «Матч ТВ».

Игра проходила в Турине и закончилась с ничейным результатом 3:3.

Счет в матче открыл португальский форвард «Ювентуса» Роналду. Затем его партнер по клубу Даниэле Ругани увеличил в два раза разрыв в счете на 62-й минуте., однако уже на 64-й Антонио Барилла отыграл один мяч, причем сделал это с помощью своей головы.

На 66-й минуте Роналду оформил в игре дубль и снова поразил ворота соперника, однако после этого форвард «Пармы» Жервиньо также дважды (74-я, 90+3-я) отправил мяч в ворота «Ювентуса» и сделал результат матча ничейным.

По итогам этого матча Роналду вышел на первое место в списке бомбардиров итальянской серии А с 17 голами и находится на третьем месте среди кандидатов на «Золотую бутсу». Лидирует в этом списке Лионель Мессии с 21 мячом, на втором месте форвард клуба ПСЖ Килиан Мбапе.

Отметим, по результатам игры «Ювентус» продолжает возглавлять турнирную таблицу серии А итальянского чемпионата с 60 очками, ближайший его преследователь — клуб «Наполи», отстает от него на 9 очков.