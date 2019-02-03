«Лос-Анджелес» ступил «Айлендерс» несмотря на гол Ковальчука

Нью-Йорк, США, , 07:23 — REGNUM Хоккейный клуб «Лос—Анджелес Кингз» уступил команде «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 3 февраля «Матч ТВ».

Встреча проходила в Нью-Йорке и закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

В первом периоде команды обменялись шайбами и после этого наступила долгая пауза. Исход матча решился в последние десять минут матча, когда российский форвард «Кингз» Илья Ковальчук сначала вывел свою команду вперед, а затем хозяева трижды поразили ворота гостей и утвердили этим свою победу.

У победителей шайбы на счету Кейси Сизикаса (7-я), Мэтью Барзала (54-я), Майкла Дэл Колла (58-я) и Брока Нельсона (59-я в пустые ворота.

У их оппонентов отличились Анже Копитар (9-я) и Илья Ковальчук (54-я).

По итогам игры «Айлендерс» с 6 очками находятся на второй строчке западной конференции НХЛ, «Лос-Анджелес» с 44 очками замыкает таблицу на востоке.