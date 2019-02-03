Сборная России защитила титул чемпиона мира по хоккею с мячом

Венерсборг, Швеция, , 03:46 — REGNUM Российская сборная победила шведских спортсменов в финале мирового первенства по хоккею с мячом. Счет составил 6:5 в овертайме в пользу команды РФ.

Встреча прошла в шведском Венерсборге 2 февраля. После первого тайма шведы выигрывали со счетом 3:1, однако во втором тайме инициатива перешла к российской команде.

В сборной РФ отличились Юрий Викулин, дважды — Евгений Дергаев и трижды — Алмаз Миргазов. Россия победила в чемпионате мира по хоккею с мячом в двенадцатый раз.

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