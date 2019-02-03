Александр Головин забил второй гол в составе «Монако»

Монако, , 01:44 — REGNUM Гол российского полузащитника Александра Головина помог футбольному клубу «Монако» победить «Тулузу» в матче чемпионата Франции. Встреча закончилась счетом 2:1 в пользу монегасков.

Головин открыл счет на 15-й минуте матча. Игра проходила в Монако на стадионе «Луи II».

На 20-й минуте Кристофер Жюльен из «Тулузы» сравнял счет, однако Сеск Фабрегас на 62-й минуте отправил в ворота тулузцев второй мяч. «Монако» с результатом 18 очков находится на 18-й позиции в турнирной таблице.

Как сообщало ИА REGNUM, Головин, покинувший московский клуб ЦСКА, играет за монегасков с лета 2018 года. Свой первый гол за «Монако» от забил в конце января в матче против «Генгама» в ½ финала Кубка лиги.

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