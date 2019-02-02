«Боруссия» вырвала победу над «Шальке-04»

Берлин, , 22:24 — REGNUM 2 февраля между коллективами «Шальке-04» и «Боруссия» (Менхенгладбах) на стадионе «Фельтинс-Арена» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.

Первый мяч на 85-й минуте забил вышедший на замену Кристоф Крамер после передачи Трогана Азара — 0:1. Через 6 минут Флориан Нойхаус удвоил преимущество — 0:2.

Статистика матча («Шальке"/"Боруссия»)

Удары 10/18

Удары в створ ворот 1/9

Процент владения мячом 44%/56%

Нарушения правил 9/10

Поданные угловые 1/5

«Боруссия» набрала 42 очка и вернула себе 2-ю позицию. «Шальке-04» с 22-мя баллами остался на 12-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Шальке»: Нюбель, Настасич, Калиджури, Очипка, Сане, Мак-Кенни, Сердар, Бенталеб, Коноплянка, Руди, Ут.

«Боруссия»: Цоммер, Ланг, Вендт, Гинтер, Эльведи, Штробль, Закариа, Хофманн, Азар, Штиндль, Плеа.

Бригада арбитров: Марко Фриц | Доминик Шал | Гвидо Клефе.

Желтые карточки: Гинтер — 39, Штробль — 40, Бенталеб — 72.

Красные карточки: Нюбель — 59.

Голы: Крамер 85 — 0:1, Нойхаус 90+1 — 2:0.