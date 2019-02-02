«Боруссия» вырвала победу над «Шальке-04»

Берлин, 2 февраля 2019, 22:24 — REGNUM 2 февраля между коллективами «Шальке-04» и «Боруссия» (Менхенгладбах) на стадионе «Фельтинс-Арена» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.
Первый мяч на 85-й минуте забил вышедший на замену Кристоф Крамер после передачи Трогана Азара — 0:1. Через 6 минут Флориан Нойхаус удвоил преимущество — 0:2.
Статистика матча («Шальке"/"Боруссия»)
Удары 10/18
Удары в створ ворот 1/9
Процент владения мячом 44%/56%
Нарушения правил 9/10
Поданные угловые 1/5
«Боруссия» набрала 42 очка и вернула себе 2-ю позицию. «Шальке-04» с 22-мя баллами остался на 12-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Шальке»: Нюбель, Настасич, Калиджури, Очипка, Сане, Мак-Кенни, Сердар, Бенталеб, Коноплянка, Руди, Ут.
«Боруссия»: Цоммер, Ланг, Вендт, Гинтер, Эльведи, Штробль, Закариа, Хофманн, Азар, Штиндль, Плеа.
Бригада арбитров: Марко Фриц | Доминик Шал | Гвидо Клефе.
Желтые карточки: Гинтер — 39, Штробль — 40, Бенталеб — 72.
Красные карточки: Нюбель — 59.
Голы: Крамер 85 — 0:1, Нойхаус 90+1 — 2:0.