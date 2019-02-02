Дубль Рида принес «Кардиффу» победу над «Борнмутом»

Лондон, 2 февраля 2019, 22:22 — REGNUM 2 февраля между коллективами «Кардифф» и «Борнмут» на стадионе «Кардифф Сити» был разыгран матч 25-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой первых.
Первый мяч в дебюте матча ударом с пенальти забил 26-летний английский центральный полузащитник Бобби Рид — 1:0. На 46-й минуте Рид оформил дубль, замкнув передачу Арона Гуннарссона — 2:0.
Статистика матча («Кардифф"/"Борнмут»)
Удары 12/8
Удары в створ ворот 3/2
Процент владения мячом 33%/67%
Нарушения правил 13/11
Поданные угловые 5/7
«Кардифф» набрал 22 очка и приблизился к выходу из «зоны вылета». «Борнмут» с 33-мя баллами опустился на 10-е место.
Стартовые составы команд на матч:
«Кардифф»: Этеридж, Пелтьер, Беннетт, Манга, Бамба, Ралс, Мерфи, Патерсон, Рид, Гуннарссон, Ньяссе.
«Борнмут»: Боруц, Кук, Аке, Смит, Клайн, Гослинг, Сурман, Станислас, Фрейзер, Кинг, Соланке.
Бригада арбитров: Джонатан Мосс | Марк Перри | Эндрю Хэллидей.
Желтые карточки: Бамба — 50, Клайн — 50, Смит — 75.
Голы: Рид (пен) 5 — 1:0, Рид 46 — 2:0.