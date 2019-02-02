Дубль Рида принес «Кардиффу» победу над «Борнмутом»

Лондон, , 22:22 — REGNUM 2 февраля между коллективами «Кардифф» и «Борнмут» на стадионе «Кардифф Сити» был разыгран матч 25-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой первых.

Первый мяч в дебюте матча ударом с пенальти забил 26-летний английский центральный полузащитник Бобби Рид — 1:0. На 46-й минуте Рид оформил дубль, замкнув передачу Арона Гуннарссона — 2:0.

Статистика матча («Кардифф"/"Борнмут»)

Удары 12/8

Удары в створ ворот 3/2

Процент владения мячом 33%/67%

Нарушения правил 13/11

Поданные угловые 5/7

«Кардифф» набрал 22 очка и приблизился к выходу из «зоны вылета». «Борнмут» с 33-мя баллами опустился на 10-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Кардифф»: Этеридж, Пелтьер, Беннетт, Манга, Бамба, Ралс, Мерфи, Патерсон, Рид, Гуннарссон, Ньяссе.

«Борнмут»: Боруц, Кук, Аке, Смит, Клайн, Гослинг, Сурман, Станислас, Фрейзер, Кинг, Соланке.

Бригада арбитров: Джонатан Мосс | Марк Перри | Эндрю Хэллидей.

Желтые карточки: Бамба — 50, Клайн — 50, Смит — 75.

Голы: Рид (пен) 5 — 1:0, Рид 46 — 2:0.