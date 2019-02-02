«Адмирал» на выезде разгромил московское «Динамо»

Москва, , 19:53 — REGNUM Владивостокский «Адмирал» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Адмирала» голы забили Александр Стрельцов, Сергей Коньков и Иван Мищенко.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает 24-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 39 очков в 54 матчах. «Динамо» идёт на 11-м месте, в активе команды 65 очков в 56 играх.

«Динамо» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1).

Читайте также: ЦСКА разгромил «Северсталь» в матче КХЛ