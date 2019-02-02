Суббота, 2 Февраля 2019 года
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ЦСКА разгромил «Северсталь» в матче КХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:0

Череповец, Вологодская область, 2 февраля 2019, 19:44 — REGNUM  Московский ЦСКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе ЦСКА голы забили Алексей Марченко, Сергей Калинин, Сергей Толчинский и Антон Слепышев.

На сегодняшний день ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 92 очка в 55 матчах. «Северсталь» идёт на 21-м месте, в активе команды 42 очка в 56 играх.

«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1).

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