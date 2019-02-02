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Вера Звонарёва не смогла пробиться в финал турнира в Санкт-Петербурге

Спорт

Звонарёва проиграла Векич со счётом 6:2, 6:2

Вера Звонарёва не смогла пробиться в финал турнира в Санкт-Петербурге
Christian Mesiano
Вера Звонарева

Санкт-Петербург, 2 февраля 2019, 18:32 — REGNUM  Хорватская теннисистка Донна Векич одержала победу над представительницей России Верой Звонарёвой в полуфинале турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Встреча, продолжавшаяся 1 час 10 минуты, завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Векич два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три ошибки на подаче и ни одного брейка.

В финале Векич сыграет с голландской теннисисткой Кики Бертенс, которая в полуфинале обыграла Арину Соболенко из Белоруссии.

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