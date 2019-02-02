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Бертенс обыграла Соболенко и вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2

Санкт-Петербург, 2 февраля 2019, 18:24 — REGNUM  Голландская теннисистка Кики Бертенс одержала победу над представительницей Белоруссии Ариной Соболенко в полуфинале турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Встреча, продолжавшаяся 1 час 41 минуту, завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Бертенс девять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре ошибки на подаче и два брейка.

В финале турнира Бертенс сыграет с хорватской теннисисткой Донной Векич.

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