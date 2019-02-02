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«Трактор» одержал победу над «Металлургом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Челябинск, 2 февраля 2019, 18:13 — REGNUM  Челябинский «Трактор» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Трактора» голы забили Александер Бергстрём, Виталий Кравцов и Александр Шаров. У «Металлурга точный бросок на счету Сергея Мозякина.

На сегодняшний день «Трактор» занимает 16-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 55 очков в 55 матчах. «Металлург» идёт на седьмом месте, в активе команды 74 очка в 56 играх.

«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).

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