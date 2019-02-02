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«Автомобилист» в серии буллитов вырвал победу у «Витязя»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

«Автомобилист» в серии буллитов вырвал победу у «Витязя»
Иллюстрация: Hc-auto.ru
ХК «Автомобилист»

Екатеринбург, 2 февраля 2019, 18:02 — REGNUM  Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

На шайбу нападающего «Автомобилиста» Найджела Доуса «Витязь» ответил голом защитника Александра Евсеенкова.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Автомобилиста». Решающий бросок исполнил Найджел Доус.

На сегодняшний день «Автомобилист» занимает третье место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 87 очков в 56 матчах. «Витязь» идёт на 13-м месте, в активе команды 60 очков в 55 играх.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).

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