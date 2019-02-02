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«Салават Юлаев» одержал победу над «Амуром»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Уфа, 2 февраля 2019, 17:07 — REGNUM  Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Салавата Юлаева» отличились Владимир Жарков, Дмитрий Кугрышев и Александр Кадейкин. В составе «Амура» точный бросок на счету Данила Файзуллина.

На сегодняшний день «Салават Юлаев» занимает 10-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 68 очков в 57 матчах. «Амур» идёт на 22-м месте, в активе команды 39 очков в 55 играх.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).

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