«Барыс» одержал победу разгромную над «Йокеритом»

Астана, , 16:55 — REGNUM Казахстанский «Барыс» одержал победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:2.

В составе «Барыса» дубль оформил нападающий Андре Петерсон. Ещё по голу забили Алихан Асетов, Брэндон Боченски, Роман Старченко, Никита Михайлис, Егор Петухов и Мэттью Фрэттин.

В составе «Йокерита» точные броски на счету Саккари Маннинена и Петера Регина.

На сегодняшний день «Барыс» занимает пятое место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 77 очков в 55 матчах. «Йокерит» идёт на восьмом месте, в активе команды 74 очка в 55 играх.

«Барыс» (Астана) — «Йокерит» (Хельсинки) — 8:2 (1:1, 2:1, 5:0).

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