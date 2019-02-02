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«Сибирь» неожиданно обыграла СКА в КХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:0

Новосибирск, 2 февраля 2019, 16:18 — REGNUM  Новосибирская «Сибирь» одержала победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Сибири» Шейн Принс. Голкипер новосибирского клуба Алексей Красиков провёл «сухой» матч.

На сегодняшний день «Сибирь» занимает 18-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 51 очко в 56 матчах. СКА идёт на первом месте, в активе команды 91 очко в 55 играх.

«Сибирь» (Новосибирск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

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