Нурмагомедов связал свою дисквалификацию в UFC с плохим отношением к России

Москва, , 16:06 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов считает, что решение о его дисквалификации, принятое Атлетической комиссией Невады, связано с плохим отношением к России в целом. Такое мнение он высказал 2 февраля в эфире телеканала «Матч ТВ».

По словам Нурмагомедова, он понимал, что наказание будет, однако, по его мнению, комиссия не учла факт того, что зачинщиком драки стала команда его оппонента по поединку.

Также, как считает российский боец, тот факт, что он наказан на сумму в 10 раз превышающую сумму штрафа Конора Макгрегора, показывает факт плохого отношения к Росси в целом.

«Спорт должен быть без политики. В отношении к нашим бойцам и атлетам чувствовалась политика. Раньше я этого не чувствовал, а теперь почувствовал», — заявил действующий чемпион UFC в легком весе.

Также российский боец рассказал, что он не будет просить уменьшить срок его дисквалификации, снимаясь в социальных роликах, так как штат Невада, реализовавший наркотики и азартные игры, как считает спортсмен, не сделал и 1% того, что сделал он.

«Мне дали штраф, я его отбуду его и вернусь. Они вынесли решение и показали свое отношение ко мне. Я никакого отношения к их социальным роликам не имею, сниматься в них не буду», — сказал Хабиб Нурмагомедов.

Отметим, как сообщало, ранее брат Хабиба Нурмагомедова Магодед Нурмагомедов разместил в своем Instagram информацию о том, что следующий бой российского бойца ММА может состояться до конца текущего года с канадским бойцом Сен-Пьером.