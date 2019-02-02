Томлянович стала первой финалисткой турнира WTA В Хаухине

Пекин, , 15:53 — REGNUM Австралийская теннисистка Айла Томлянович обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящем в Хуахине (Китай), сообщает 2 февраля «Спорт-Экспресс».

Томлянович победила словенку без особых проблем в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 15 минут. За это время австралийская спортсменка (49-я ракетка мира) шесть раз подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и четыре раза ошиблась при подаче. Её оппонентка (74 ракетка мира) один раз подала навылет и один раз ошиблась при подаче.

Счет личных встреч теннисисток по итогам игры стал 2:1 в пользу Томлянович.

Соперницей австралийки турнира в Хаухине в финале станет победительница встречи между польской теннисисткой Магдой Линнет и представительницей Украины Дианы Ястремской.