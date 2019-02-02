Нурмагомедов может провести следующий бой до конца года

Махачкала, , 16:05 — REGNUM Следующий бой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова может состояться до конца текущего года, сообщил в своем Instagram 2 февраля брат Хабиба Магодмед Нурмагомедов.

В сообщении указывается, что соперником российского бойца может стать канадский боец ММА Жорж Сен-Пьер и то, что в настоящий момент возможность такого поединка находится «в разработке».

Ранее о своем желании выйти на бой с Хабибом Нурмагомедовым сообщил сам канадский боец, заявив, что он ведет переговоры с представителями UFC о том, чтобы провести такой поединок, уже несколько месяцев.

Отметим, Жорж Сен-Пьер провел последний бой в UFC в ноябре 2017 года, став чемпионом данной организации в среднем весе, однако затем освободил пояс по причине наличия проблем со здоровьем. На его счету 28 боев в качестве профессионала и 26 из них он выиграл.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в лёгком весе, одержав победу над американцем Элом Яквинтой в апреле 2018 года и защитил свой титул в сентябре 2018 года, победив ирландского бойца ММА Конора Макгрегора в четвертом раунде досрочно. Затем российский боец был дисквалифицирован на девять месяцев за устроенную его командой потасовку в зале после боя с Макгрегором. В активе российского бойца 27 побед в 27 поединках в профессиональной карьере.