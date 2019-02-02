Казанский «Зенит» разгромил «Кузбасс» в матче волейбольной Суперлиги

Кемерово, , 15:25 — REGNUM Казанский волейбольный клуб «Зенит» уверенно разгромил команду «Кузбасс» в матче волейбольной мужской Суперлиги, сообщает 2 февраля Сhampionat.com.

Казанская команда одержала победу со счетом по партиям 3:0 (25:23, 25:17, 25:11).

Острой игры не вышло — игроки казанского «Зенита» просто вышли и победили, не дав сопернику никаких шансов и только в первой партии кузбасская команда пыталась выступать во встрече на равных.

Итог матча ещё раз подтвердил текущее состояние турнирной таблицы волейбольной Суперлиги, в которой казанский «Зенит» лидирует с 47 очками без поражений, а «Кузбасс» располагается на второй строчке с 42 очками в 16 матчах.

Отметим, это первое поражение кемеровского клуба в домашнем матче, до того все семь предыдущих «Кузбасс» дома выиграл. Казанский «Зенит» же этой своей победой продлил свою выигрышную серию в текущем сезоне волейбольной Суперлиги до 17 побед подряд.