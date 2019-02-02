Суббота, 2 Февраля 2019 года
15:26:03 МСК

Казанский «Зенит» разгромил «Кузбасс» в матче волейбольной Суперлиги

Спорт

Казанская команда одержала победу со счетом по партиям 3:0 (25:23, 25:17, 25:11)

Кемерово, 2 февраля 2019, 15:25 — REGNUM  Казанский волейбольный клуб «Зенит» уверенно разгромил команду «Кузбасс» в матче волейбольной мужской Суперлиги, сообщает 2 февраля Сhampionat.com.

Казанская команда одержала победу со счетом по партиям 3:0 (25:23, 25:17, 25:11).

Острой игры не вышло — игроки казанского «Зенита» просто вышли и победили, не дав сопернику никаких шансов и только в первой партии кузбасская команда пыталась выступать во встрече на равных.

Итог матча ещё раз подтвердил текущее состояние турнирной таблицы волейбольной Суперлиги, в которой казанский «Зенит» лидирует с 47 очками без поражений, а «Кузбасс» располагается на второй строчке с 42 очками в 16 матчах.

Отметим, это первое поражение кемеровского клуба в домашнем матче, до того все семь предыдущих «Кузбасс» дома выиграл. Казанский «Зенит» же этой своей победой продлил свою выигрышную серию в текущем сезоне волейбольной Суперлиги до 17 побед подряд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Волейбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить