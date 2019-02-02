Халили стал вторым на ЧМ по биатлону среди юниоров в спринте

Братислава, , 14:51 — REGNUM Российский биатлонист Саид Каримула Халили стал вторым в гонке-спринте, проходившей в рамках чемпионата мира по биатлону среди юниоров в Осрблье (Словакия), сообщает 2 февраля «Матч ТВ».

Победителем в спринте стал норвежец Вэбйорн Соэрум с результатом 25 минут 49,0 секунды без единого промаха.

Второй результат российского биатлониста составил +14,4 секунды отставания от времени лидера также без единого промаха при прохождении дистанции. На третьем месте ещё один представитель Норвегии Зиверт Гутторм Бакен с +33,3 секунды отставания при одном промахе.

Кроме этого, ещё один российский спортсмен Ильназ Мухаметзянов показал восьмой результат в гонке с +55,1 секунды отставания от времени победителя с одним промахом.

Отметим, 3 февраля на чемпионате мира среди юниоров в словацком Осрблье состоится гонка преследования среди мужчин.