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Московское «Динамо» проявляет интерес к защитнику «Падерборна» Гуйе

Спорт

Бабакар Гуйе играет за «Падерборн» с августа 2018 года

Московское «Динамо» проявляет интерес к защитнику «Падерборна» Гуйе
Михаил Савицкий. Футбол в СССР — любимая народная игра (фрагмент). 1949

Москва, 2 февраля 2019, 14:40 — REGNUM  Московский футбольный клуб «Динамо» проявляет интерес к сенегальскому защитнику немецкой команды «Падерборн» Бабакару Гуйе, сообщает 2 февраля Football365.

Согласно данным источника, московский клуб уже направил запрос о возможности трансфера 24-летнего Гуйе и переходе его в состав российской команды.

У сенегальского игрока есть шанс перейти в состав «Динамо» уже этой зимой, так как в России трансферное окно открыто до 22 февраля.

Отметим, Бабакар Гуйе играет за «Падерборн» с августа 2018 года. За это время он сыграл 13 матчей за клуб и отметился в них шестью мячами и двумя результативными передачами. До этого футболист играл за такие команды как «Труа», «Ганновер», «Зюльте-Варегем» и «Сент-Труйден».

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