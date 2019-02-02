«Ювентус» предложит «Реалу» 45 млн евро за защитника Марсело

Турин, Италия, , 13:46 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» заинтересовался бразильским защитником мадридской команды «Реал» Марсело, сообщает 2 февраля Tuttosport.

По данным издания, туринская команда намерена предложить за 30-летнего бразильца 45 млн евро, когда закончится текущий сезон. При этом зарплата игрока в клубе из Турина может составить до 12 млн евро в год.

Текущий контакт Марсело с «Реалом» рассчитан до 2022 года, а его стоимость по данным портала Transfermarkt оценивается в 70 млн евро.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что перейти из «Реала» в «Ювентус» Марсело уговаривает нападающий Кришитану Роналду, который перешел в туринскую команду из «Реала» летом 2018 года и с которым у бразильца сохранились дружеские отношения.

Напомним, в текущем сезоне Марсело сыграл за «Реал» в 21 матче и отметился в них тремя мячами и четырьмя результативными передачами.