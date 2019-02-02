Новицки и Уэйд получили специальное приглашение на матч всех звезд НБА

Вашингтон, , 13:48 — REGNUM Нападающий баскетбольной команды «Даллас Маверикс» Дирк Новицки и защитник клуба «Майами Хит» Дуэйн Уэйд получили специальное приглашение на матч всех звезд НБА от комиссара НБА Адам Сильвер, сообщает 2 февраля пресс-служба ассоциации.

«Дирк Новицки и Дуэйн Уэйд воплощают в себе лучшее из НБА: замечательные навыки, драйв и профессионализм, а также глубокую преданность своим командам и развитию игры по всему миру», — заявил Сильвер и добавил, что матч всех звезд НБА, по его мнению, является идеальным местом для того чтобы отдать дань уважения эти игрокам как обладателям звания самого ценного игрока серии финала.

Отметим, для Уэйда это будет 13-й матч всех звезд, в котором он примет участие, а для Новицки — 14-й. В текущем сезоне средний результат Уэйда 13,6 очка, 4,3 передачи и 3,6 подбора за игру, Новицки — 4,4 очка, 0,4 передачи и 1,5 подбора за игру.

Напомним, ранее НБ назвало лучших игроков января. Ими стали Джоэл Эмбиид в Восточной конференции НБА и Джеймс Харден в западной.