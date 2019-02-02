Полузащитник «Вест Хэма» Уилшир может пропустить остаток сезона

Лондон, , 13:10 — REGNUM Полузащитник лондонского футбольного клуба «Вест Хэм Юнайтед» Джек Уилшир может пропустить из-за травмы голеностопа оставшуюся часть сезона, сообщает 2 февраля Daily Mail.

По информации издания, игрок продолжает восстановление после травмы и ему возможно потребуется хирургическое вмешательство.

Согласно самым оптимистичным прогнозам игрок может вернуться в строй через 6−8 недель, однако в «Вест Хэме» опасаются, что 27-летний хавбек может по причине травмы пропустить всю оставшуюся часть сезона.

Отметим, в текущем сезоне сыграл пять матчей из них четыре — в основном составе и отметился в них одной результативной передачей.