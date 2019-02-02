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Полузащитник «Вест Хэма» Уилшир может пропустить остаток сезона

Спорт

Игрок продолжает восстановление после травмы

Лондон, 2 февраля 2019, 13:10 — REGNUM  Полузащитник лондонского футбольного клуба «Вест Хэм Юнайтед» Джек Уилшир может пропустить из-за травмы голеностопа оставшуюся часть сезона, сообщает 2 февраля Daily Mail.

По информации издания, игрок продолжает восстановление после травмы и ему возможно потребуется хирургическое вмешательство.

Согласно самым оптимистичным прогнозам игрок может вернуться в строй через 6−8 недель, однако в «Вест Хэме» опасаются, что 27-летний хавбек может по причине травмы пропустить всю оставшуюся часть сезона.

Отметим, в текущем сезоне сыграл пять матчей из них четыре — в основном составе и отметился в них одной результативной передачей.

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Футбол
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