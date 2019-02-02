Суббота, 2 Февраля 2019 года
12:52:26 МСК

Главным тренером «Ромы» может стать Маурицио Сарри

Спорт

Маурицио Сарри может лишиться своего поста в клубе «Челси» по причине ухудшившихся результатов его подопечных в английском чемпионате

Рим, 2 февраля 2019, 12:52 — REGNUM  Главный тренер футбольного лондонского клуба «Челси» Маурицио Сарри может стать главным наставником римской команды «Рома», сообщает 2 февраля Corriere dello Sport.

Как пишет издание, Маурицио Сарри может лишиться своего нынешнего поста по причине ухудшившихся результатов «Челси» в английском чемпионате. Римская же команда заинтересована в услугах Сарри и может в ближайшее время отправить в отставку своего нынешнего главного тренера Эусебио Ди Франческо.

Отметим, результаты лондонского клуба «Челси» пошли на спад после удачного начала сезона и в настоящее время клуб находится после 24 туров на пятом месте в турнире Английской Премьер-лиги с 47 очками, уступая лидеру — «Ливерпулю», 14 очков.

Напомним, ранее, 1 февраля, «Рома» проиграла команде «Фиорентина» с разгромным счетом 1:7 в матче четвертьфинала и выбыла из дальнейшей борьбы за Кубок Италии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить