«Питтсбург» победил «Оттаву»

Питтсбург, США, , 12:02 — REGNUM Хоккеисты клуба «Питтсбург Пингвинз» обыграли команду клуба «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 2 февраля Сhampionat.com.

Встреча проходила в Питтсбурге и закончилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл на 4-й минуте латвийский форвард «Питтсбурга» Теодор Блюгерс. Затем разрыв в счете увеличили Джейк Гюнцель (18-я) и Брайан Раст (32-я). Затем хозяева приняли попытку отыграться и Бобби Райан (35-я в большинстве) забил шайбу и на перерыв после второго периода команды ушли со счетом 3:1.

В третьем периоде Брайан Раст ещё раз поразил ворота соперника (49-я), оформив в матче дубль и доведя преимущество своей команды до трех шайб. Однако затем Михаэль Бёдкер удачно реализовал большинство на 54-й минуте, а его коллега Мэтт Дюшейн на 56-й свел преимущество гостей к минимуму и дал своей команде повод надеяться на овертайм и возможность выигрыша. Однако буквально через три минуты Джейк Гюнцель оформил свой дубль во встрече и зафиксировал этой шайбой победу «Питтсбурга».

Отметим, по итогам игры «Питтсбург» с 62 очками находится на четвертой строке восточной конференции, «Оттава» там же с 43 очками на последнем, шестнадцатом месте.