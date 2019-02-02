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«Челси» не может договориться с защитником Виллианом по новому контракту

Спорт

В услугах Вилиана также заинтересованы такие клубы как «Барселона» и ПСЖ

Лондон, 2 февраля 2019, 11:22 — REGNUM  Футбольный лондонский клуб «Челси» не может договориться со своим бразильским полузащитником Виллианом о продлении контракта, сообщает 2 февраля UOL.

По информации издания, 30-летний бразильский хавбек хотел бы продлить свой текущий контракт с «Челси» на три года, однако в самом клубе действует правило о том, что с игроками старше 30 лет контракты заключаются сроком только на один год.

Кроме этого ранее сообщалось, что в услугах Вилиана также заинтересованы такие клубы как «Барселона» и ПСЖ.

Отметим, в текущем сезоне бразилец сыграл 23 матча за клуб в английском чемпионате и отметился в них тремя голами и четырьмя результативными передачами.

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Футбол
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