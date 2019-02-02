«Нэшвилл» выиграл у «Флориды» в НХЛ

Санрайз, США, , 11:08 — REGNUM Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» обыграл команду «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 2 февраля Сhampionat.com.

Встреча проходила на домашнем льду «Флориды» в Санрайз и закончилась победой гостей со счетом 4:1.

Шайб пришлось ждать до второй половины второго периоды, когда форвард «Пантерз» Джонатан Юбердо открыл счет на 36-й минуте, удачно реализовав большинство.

Однако на этом игровая удача хозяев закончилась и в третьем периоде гости шайбами Романа Йози (46-я), оформивший в матче дубль Виктор Арвидссон (48-я, 59-я в пустые ворота) и Кевина Фиалы (55-я) четырежды поразили ворота «Флориды» и принесли победу своему клубу.

По итогам игры «Нэшвилл» с 6 очками расположился на третьей позиции западной конференции НХЛ, «Флорида» с 48 очками находится на тринадцатом месте востока.