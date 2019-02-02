Мевлю может быть арендован «Ростовом» если не перейдет в «Эмполи»

Ростов-на-Дону, , 10:46 — REGNUM Словенский защитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Миха Мевля может быть арендован командой «Ростов», в случае если его переход в итальянскую команду «Эмполи» сорвется, сообщает 2 февраля «Невские новости».

По данным издания, ростовский клуб намерен заменить Михой Мевлю ушедшего в клуб ПАОК шведского защитника «Ростова» Сверрира Игнасона.

Отметим, как ранее сообщили СМИ, переход Миха Мевля в «Эмполи» не состоялся из-за того, что документы о переходе словенского защитника в итальянский клуб не успели оформить до закрытия зимнего трансферного окна. При этом агент Мевля заявил, что футболист ещё может продолжить свою карьеру в «Эмполи».

Напомним, словенец перешел в «Зенит» в 2017 году и провел 43 матча за клуб. В текущем сезоне он сыграл 14 матчей за клуб и забил в них один мяч.