«Каролина» уверенно обыграла «Вегас»

Роли, США, , 10:02 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» уверенно обыграл команду «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 1 февраля Sport 24.

Игра проходила на домашнем льду «Каролины» в Роли и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Счет в матче открыли гости шайбой Ши Теодора (6-я минута), удачно реализовавшего большинство. Однако уже на 12-й минуте представитель хозяев Нино Нидеррайтер счет сравнял и на перерыв команды ушли с ничейным результатом на табло.

Во втором периоде вначале команды обменялись шайбами: сначала Бретт Песке вывел «Каролину» вперед (21-я), а Ши Теодор, оформивший таким образом в матче дубль, сравнял счет (38-я). Но радость гостей длилась недолго и уже через минуту Джордан Мартинук снова «Каролину» вперед (39-я).

В третьем же периоде Себастьян Ахо (55-я) и Джастин Фолк (60-я в пустые ворота) окончательно закрепили преимущество хозяев на льду.

Отметим, по итогам игры «Каролина» с 56 очками находится на девятой позиции восточной конференции НХЛ, «Вегас» с 62 очками на пятом месте запада.