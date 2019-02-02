Суббота, 2 Февраля 2019 года
10:15:11 МСК

«Даллас» обыграл «Миннесоту» в матче НХЛ

Спорт

Встреча проходила в Далласе и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев

«Даллас» обыграл «Миннесоту» в матче НХЛ
DalStars9
Хоккеист команды «Даллас Старз»

Даллас, США, 2 февраля 2019, 09:29 — REGNUM  Хоккейный клуб «Даллас Старз» переиграл команду «Миннесота Уйалд» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 2 февраля Сhampionat.com.

Встреча проходила в Далласе и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл форвард «Далласа» Эндрю Кольяно (24-я минута), затем представителей гостей Брэд Хант удачно реализовал большинство (29-я минута) и сравнял счет.

Затем в третьем периоде дважды отличился форвард «Далласа» Тайлер Сегин на 52-й выведший свою команду вперед и на 60-й поразивший пустые ворота «Миннесоты» и поставивший этим в матче точку.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов не отметился в матче результативными действиями.

По итогам игры «Даллас» с 56 очками находится на шестом месте западной конференции НХЛ, «Миннесота» там же с 55 очками на седьмой позиции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить