«Даллас» обыграл «Миннесоту» в матче НХЛ

Даллас, США, , 09:29 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» переиграл команду «Миннесота Уйалд» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 2 февраля Сhampionat.com.

Встреча проходила в Далласе и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл форвард «Далласа» Эндрю Кольяно (24-я минута), затем представителей гостей Брэд Хант удачно реализовал большинство (29-я минута) и сравнял счет.

Затем в третьем периоде дважды отличился форвард «Далласа» Тайлер Сегин на 52-й выведший свою команду вперед и на 60-й поразивший пустые ворота «Миннесоты» и поставивший этим в матче точку.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов не отметился в матче результативными действиями.

По итогам игры «Даллас» с 56 очками находится на шестом месте западной конференции НХЛ, «Миннесота» там же с 55 очками на седьмой позиции.