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Эмбиид и Харден – лучшие игроки НБА в январе

Спорт

Джоэл Эмбиид признан лучшим игроком Восточной конференции НБА, Джеймс Харден — лучший игрок Запада

Вашингтон, 2 февраля 2019, 09:13 — REGNUM  Американские баскетболисты Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден признаны лучшими игроками НБА, сообщает 1 февраля официальный сайт ассоциации.

Центровой клуба «Филадельфия Сикерз» Джоэл Эмбиид признан лучшим игроком Восточной конференции НБА. Игрок набирал в среднем по 29,2 очка, делал 13,8 подборов и 3,8 результативные передачи за матч в январе. Его клуб в настоящее находится на третьем месте Восточной конференции ассоциации.

Джеймс Харден, являющийся защитником «Хьюстон Рокетс», стал лучшим игроком на западе НБА. Он набирал в январе в среднем по 43,6 очка, делал по 8,7 подборов и 7,6 результативных передач за матч. Его команда находится на шестом месте Западной конференции НБА.

Отметим, лучшими игроками декабря 2018 года были признаны форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо на востоке НБА, а на Западе — также Джеймс Харден.

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