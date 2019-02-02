Эмбиид и Харден – лучшие игроки НБА в январе

Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Американские баскетболисты Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден признаны лучшими игроками НБА, сообщает 1 февраля официальный сайт ассоциации.

Центровой клуба «Филадельфия Сикерз» Джоэл Эмбиид признан лучшим игроком Восточной конференции НБА. Игрок набирал в среднем по 29,2 очка, делал 13,8 подборов и 3,8 результативные передачи за матч в январе. Его клуб в настоящее находится на третьем месте Восточной конференции ассоциации.

Джеймс Харден, являющийся защитником «Хьюстон Рокетс», стал лучшим игроком на западе НБА. Он набирал в январе в среднем по 43,6 очка, делал по 8,7 подборов и 7,6 результативных передач за матч. Его команда находится на шестом месте Западной конференции НБА.

Отметим, лучшими игроками декабря 2018 года были признаны форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо на востоке НБА, а на Западе — также Джеймс Харден.