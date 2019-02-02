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«Детройт» обыграл «Торонто» в овертайме

Спорт

Встреча проходила в Детройте и завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей

Детройт, США, 2 февраля 2019, 08:54 — REGNUM  Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» одержал победу в овертайме над командой «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 1 февраля Сhampionat.com.

Встреча проходила в Детройте и завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей.

Основное время матча закончилась со счетом 2:2. У хозяев голами отличились Густав Нюквист (29-я) и Дилан Ларкин (54-я в большинстве), у гостей — Остон Мэттьюс (39-я) и Патрик Марло (58-я).

В овертайме же все решила шайба защитника «Детройта» Дэнни Декайзера на 62-й минуте, принесшая победу хозяевам.

Отметим, по итогам игры «Детройт» с 47 очками находится на 14 месте восточной конференции, «Торонто» с 3 очками там же с 63 очками.

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