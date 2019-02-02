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Вратарь «Барселоны» получил травму и выбыл на шесть недель

Спорт

Силессен получил травму камбаловидной мышцы

Барселона, Испания, 2 февраля 2019, 08:51 — REGNUM  Голкипер футбольного испанского клуба «Барселона» Яспер Силессен травмировался во время тренировки и пропустит по этой причине 6 недель, сообщает 1 февраля El Mundo Deportivo.

По данным издания Силессен получил травму камбаловидной мышцы и в результате этого вынужден будет пропустить две игры полуфинала Кубка Испании по футболу с мадридской командой «Реал».

Также, как сообщается, «Барселона» выведет на поле в качестве замены Силессену своего 19-летнего голкипера Иньяки Пенья.

Отметим, 2 февраля «Барселона» дома сыграет с командой «Валенсия» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу. Каталонская команда является лидером чемпионата с 49 очками в активе.

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