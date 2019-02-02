«Тампа» обыграла «Айлендерс» в серии буллитов

Нью-Йорк, США, , 08:25 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» победил в серии послематчевых буллитов хоккеистов команды «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 1 февраля «Матч-ТВ».

Встреча проходила в Нью-Йорке и закончилась в серии буллитов со счетом 1:0 в пользу гостей.

Основное время и овертайм закончились без шайб, а в серии буллитов удачливее оказались игроки «Тампы» и шайба защитника команды Виктора Хедмана стала победной.

Первой звездой встречи был признан российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который отразил в основное время и в овертайме 36 бросков по его воротам, а затем ещё три броска в серии буллитов. Это четвертый в текущем сезоне шут-аут Василевского.

Отметим, по итогам игры «Тампа» продолжает лидировать на востоке НХЛ с 78 очками, «Айлендерс» же находится на второй позиции там же с 62 очками.