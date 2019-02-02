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«Вашингтон» переиграл «Калгари» с помощью гола Кузнецова

Спорт

Игра проходила на льду «Кэпитал-Уан арена» в Вашингтоне и закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев

Вашингтон, 2 февраля 2019, 08:09 — REGNUM  Хоккейный клуб «Вашингтон Предаторз» переиграл команду «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 1 февраля Sport 24.

Игра проходила на льду «Кэпитал-Уан арена» в Вашингтоне и закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Счет в игре был открыт уже на третьей минуте, шайбой отличился форвард «Вашингтона» Ник Дауд. На 18-й минуте нападающий гостей Майкл Баклунд восстановил равновесие в счете, однако затем чешский игрок «Вашингтона» Дмитрий Яшкин снова вывел свой клуб вперед.

В начале второго периода форвард хозяев Том Уилсон закрепил преимущество своей команды (21-я), а представитель гостей Гарнет Хэтэуэй отыграл одну шайбу.

В третьем периоде «Калгари» удалось сравнять счет после шайбы шведского форварда команды Элиаса Линдхольма (53-я), однако на последней минуте игры российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил победную для своей команды шайбу.

В активе Кузнецова также одна результативная передача и он признан первой звездой матча.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче участия не принимал из-за дисквалификации его на одну игру за отказ от участия в матче всех звезд НХЛ.

Отметим, по итогам игры «Вашингтон» с 52 очками находится на пятой позиции восточной конференции НХЛ, а «Калгари» является лидером запада с 71 очком.

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