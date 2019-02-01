Министр спорта пообещал Ярославской области 700 миллионов рублей

Ярославль, , 16:39 — REGNUM 1 февраля Ярославль посетил министр спорта Павел Колобков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Павел Колобков провел встречу с губернатором области Дмитрием Мироновым. Как сообщают в правительстве региона, министр пообещал выделить региону до 2024 года более 700 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры. Эти средства пойдут на строительство футбольных полей, объектов массового спорта и закупку инвентаря.

В ходе встречи также обсуждалось участие области в проведении мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года. Ярославль вошел в предварительный список из 10 городов, которые могут принять соревнования. Для проведения соревнований власти региона планируют построить современный спортивный комплекс.