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Министр спорта пообещал Ярославской области 700 миллионов рублей

Спорт

В ходе визита в Ярославль

Министр спорта пообещал Ярославской области 700 миллионов рублей
Иллюстрация: Yarregion.ru
Министр спорта в Ярославле

Ярославль, 1 февраля 2019, 16:39 — REGNUM  1 февраля Ярославль посетил министр спорта Павел Колобков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Павел Колобков провел встречу с губернатором области Дмитрием Мироновым. Как сообщают в правительстве региона, министр пообещал выделить региону до 2024 года более 700 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры. Эти средства пойдут на строительство футбольных полей, объектов массового спорта и закупку инвентаря.

В ходе встречи также обсуждалось участие области в проведении мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года. Ярославль вошел в предварительный список из 10 городов, которые могут принять соревнования. Для проведения соревнований власти региона планируют построить современный спортивный комплекс.

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Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта
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