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«Эмполи» может арендовать защитника Мевлю у «Зенита»

Спорт

Мевля может перейти в «Эмполи» после закрытия трансферного окна

Санкт-Петербург, 1 февраля 2019, 15:54 — REGNUM  Итальянский клуб «Эмполи» может арендовать защитника Миху Мевлю у санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, Мевля может перейти в «Эмполи» уже после закрытия трансферного окна.

Отмечается, что клубы согласовали условия аренды игрока, но не успели оформить документы до закрытия периода, когда можно дозаявлять игроков. Причиной этого называется то, что итальянцы вовремя не получили международный трансферный сертификат.

Добавим, что в текущем сезоне Мевля сыграл 14 матчей в составе «Зенита» и забил один гол.

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