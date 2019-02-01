«Эмполи» может арендовать защитника Мевлю у «Зенита»

Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Итальянский клуб «Эмполи» может арендовать защитника Миху Мевлю у санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, Мевля может перейти в «Эмполи» уже после закрытия трансферного окна.

Отмечается, что клубы согласовали условия аренды игрока, но не успели оформить документы до закрытия периода, когда можно дозаявлять игроков. Причиной этого называется то, что итальянцы вовремя не получили международный трансферный сертификат.

Добавим, что в текущем сезоне Мевля сыграл 14 матчей в составе «Зенита» и забил один гол.

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