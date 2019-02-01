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«Ахмат» проиграл «Борацу» в товарищеском матче

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:2

Белек, Турция, 1 февраля 2019, 15:44 — REGNUM  Грозненский «Ахмат» потерпел поражение от боснийского клуба «Борац» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:2.

«Борац» вырвал победу на последних минутах матча. В составе «Ахмата» гол забил нападающий Беким Балай, реализовавший пенальти.

Отметим, что в настоящий момент «Ахмат» проводит сбор в Турции. У команды запланирован ещё один контрольный матч — с болгарским клубом «Лудогорец».

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