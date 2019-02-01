Соболенко вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей России Екатериной Александровой в четвертьфинальном матче турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Встреча, продолжавшаяся 1 час 28 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Соболенко два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, 11 ошибок на подаче и два брейка.

В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей матча между российской теннисисткой Анастасией Павлюченкова и Кике Бертенс из Нидерландов.

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