«Крылья Советов» выплатят 20 млн рублей долга бывшему вратарю команды

Самара, , 15:14 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» погасят долг по заработной плате перед бывшим голкипером команды Георгием Лорией. Об этом 1 февраля заявил директор по развитию клуба Александр Шикунов, сообщает «Р-спорт».

По словам Шикунова, Лория подал заявление по старым долгам в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), которая обязала самарский клуб закрыть долги. Также он добавил, что на данный момент долг не погашен, но в течение недели деньги будут выплачены.

Как сообщает телеграмм-канал «Мутко против» речь идёт о сумме в 20 млн рублей, которая включает в себя зарплату и отпускные.

Напомним, в январе 33-летний грузинский вратарь перешел в немецкий «Магдебург» на правах свободного агента после того, как «Крылья Советов» расторгли с ним контракт.

Лория выступал за «Крылья Советов» с 2015 по 2018 год и провел в составе команды 40 матчей в чемпионате и Кубке России.

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