Эден Азар признан лучшим футболистом сборной Бельгии в 2018 году

Брюссель, , 15:01 — REGNUM Нападающий лондонского «Челси» Эден Азар признан лучшим футболистом сборной Бельгии по итогам 2018 года. Об этом 1 февраля сообщается на странице команды в Twitter.

Результаты голосования среди болельщиков показали, что за Азара отдали свои голоса почти 15 тыс. человек.

Второе место занял полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель, получивший 3,8 тыс. голосов. Замкнул тройку хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, за которого проголосовало около 2000 болельщиков.

Напомним, сборная Бельгии стала бронзовым призёром чемпионата мира по футболу — 2018. В матче за третье место она обыграла команду Англии со счётом 2:0.

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