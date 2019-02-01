«Горячая картошка». Конте объяснил, почему отказался возглавить «Реал»

Рим, , 14:38 — REGNUM Итальянский тренер Антонио Конте рассказал, почему отказался возглавить мадридский «Реал» после отставки Хулена Лопетеги. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По словам Конте, у него была возможность возглавить «Реал», но он решил отказаться от этого предложения.

«Я предпочитаю работать с командой с начала сезона. К тому же в тот момент «Реал» был как горячая картошка. Поэтому я решил, что не стоит идти туда», — сказал Конте.

Напомним, в октябре 2018 года «Реал» отправил в отставку Хулена Лопетеги из-за неудовлетворительных результатов.

Конте ранее являлся главным тренером «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии.

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