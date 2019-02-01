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Команда Формулы-1 «Заубер» переименована в «Альфа Ромео»

Спорт

Команда будет выступать под новым названием, начиная с сезона 2019 года

Вена, 1 февраля 2019, 14:30 — REGNUM  Команда Формулы-1 «Заубер» будет переименована, начиная с сезона 2019 года. Об этом 1 февраля сообщается на сайте команды.

Команда будет выступать под названием «Альфа Ромео».

«Мне приятно объявить, что мы вступим в чемпионат Формулы-1 2019 года под названием «Альфа Ромео», — заявил глава «Заубера» Фредерик Вассёр.

Отметим, что прежнее полное название гоночного коллектива звучало как Alfa Romeo Sauber F1 Team.

Напомним, команда «Альфа Ромео» выступала в Формуле-1 с 1950 по 1951 год, а также с 1979 по 1985 год.

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Формула 1
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