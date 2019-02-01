«Ростов» объявил о переходе Ингасона в ПАОК

Ростов-на-Дону, 1 февраля 2019, 12:56 — REGNUM Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон продолжит карьеру в греческом клубе ПАОК. Об этом 1 февраля сообщается на сайте клуба.
«Мы благодарим Сверрира за 1,5 года, которые он защищал цвета нашей команды», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Ингасон достиг соглашения с ПАОКом о подписании контракта на четыре сезона и годовой зарплатой в размере €1 млн.
Напомним, Ингасон выступает за «Ростов» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 17 матчах и отметился двумя голами.
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