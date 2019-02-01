«Тоттенхэм» стал автором уникального трансферного достижения в АПЛ

Лондон, , 12:35 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» стал первым клубом Английской премьер-лиги, который не купил ни одного футболиста за два трансферных окна подряд. Об этом сообщает Football London.

Отмечается, что нынешней зимой «Тоттенхэм» проявлял интерес к нескольким игрокам. Однако ни один из переходов не состоялся. При этом клуб расстался при этом с двумя футболистами — Муссой Дембеле и Жоржем-Кевином Н’Куду.

Таким образом, «Тоттенхэм» не усилился ни одним футболистом во втором трансферном окне подряд. Летом 2018 года лондонский клуб также не стал покупать новых игроков.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» после 24 туров занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в активе 54 очка. Впереди только «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

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