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«Ростов» расторг контракт с полузащитником Майером

Спорт

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон

Ростов-на-Дону, 1 февраля 2019, 12:14 — REGNUM  Футбольный клуб «Ростов» расторг контракт с полузащитником Жаном Майером. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Майер выступал в составе «Ростова» с лета 2017 года. В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча в чемпионате России.

Ранее Майер играл за такие словенские клубы, как «Алюминий» и «Домжале». Также на его счету девять матчей и два гола за молодёжную сборную Словении.

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