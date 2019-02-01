«Ростов» расторг контракт с полузащитником Майером

Ростов-на-Дону, , 12:14 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» расторг контракт с полузащитником Жаном Майером. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Майер выступал в составе «Ростова» с лета 2017 года. В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча в чемпионате России.

Ранее Майер играл за такие словенские клубы, как «Алюминий» и «Домжале». Также на его счету девять матчей и два гола за молодёжную сборную Словении.

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