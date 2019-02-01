«Стандард» арендовал у «Милана» полузащитника Халиловича

Милан, Италия, , 12:08 — REGNUM «Милан» отдал в аренду бельгийскому «Стандарду» полузащитника Алена Халиловича. Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Отмечается, что срок аренды игрока составит полтора года. После завершения контракта «Стандард» может выкупить трансфер футболиста.

В прошлом сезоне Халилович выступал на правах аренды в испанском «Лас-Пальмасе». В нынешнем сезоне он не сыграл ни в одном матче итальянской Серии А, оставаясь на скамейке запасных.

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