Пятница, 1 Февраля 2019 года
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«Стандард» арендовал у «Милана» полузащитника Халиловича

Спорт

Срок аренды составит полтора года

Милан, Италия, 1 февраля 2019, 12:08 — REGNUM  «Милан» отдал в аренду бельгийскому «Стандарду» полузащитника Алена Халиловича. Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Отмечается, что срок аренды игрока составит полтора года. После завершения контракта «Стандард» может выкупить трансфер футболиста.

В прошлом сезоне Халилович выступал на правах аренды в испанском «Лас-Пальмасе». В нынешнем сезоне он не сыграл ни в одном матче итальянской Серии А, оставаясь на скамейке запасных.

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