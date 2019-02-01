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Хавбек «Ливерпуля» расторг контракт с клубом и перешёл в «Фулхэм»

Спорт

Маркович подписал контракт с «Фулхэмом» в качестве свободного агента

Лондон, 1 февраля 2019, 12:03 — REGNUM  Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович перешёл «Фулхэм». Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Маркович расторг соглашение с «Ливерпулем» и подписал контракт с «Фулхэмом» в качестве свободного агента. Соглашение с новым клубом рассчитано до конца сезона.

Маркович перешёл в «Ливерпуль» из лиссабонской «Бенфики» летом 2014 года. Сумма трансфера тогда составила €25 млн. После этого Маркович успел побывать в аренде в таких клубах, как «Фенербахче», «Спортинг», «Халл Сити» и «Андерлехт».

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